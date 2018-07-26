Врачи не смогли помочь Николаю Караченцову победить рак

Лечение Николая Караченцова, у которого обнаружили рак легких, не дало никаких результатов, сообщила супруга знаменитого актера Людмила Поргина.

По ее словам, Караченцов проходил лечение от рака в Израиле, но выяснилось, что терапия не дала положительных результатов.

Ранее врачам удалось уменьшить опухоль с десяти до трех сантиметров, но сеансы лучевой терапии не помогли полностью избавиться от смертельного недуга.

«Нужно продолжать делать химию, чтобы не пошли метастазы», — пояснила Поргина.

Осенью 2017 года у Караченцова обнаружили рак легких, сообщает Ura.ru.