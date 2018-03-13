Врачи обнаружили в мозгу ирландца огромную полость

Неудобства в связи с отсутствием части мозга мужчина стал испытывать только на 84-м году жизни.

Пожилой житель Северной Ирландии обратился к медикам с жалобами на ощущения неустойчивости, участившиеся падения, а также некоторую слабость в конечностях с левой стороны. В результате проведения компьютерной томографии выяснилось, что на месте правой лобной доли мозга мужчины находится заполненная воздухом полость девяти сантиметров в поперечнике.

Врачи предположили, что причиной ее образования стала доброкачественная костная опухоль – остеома. Наряду с этим обследование выявило нарушение кровоснабжения в сплетении нервных волокон, которые соединяют полушария мозга.

Примечательно, что мужчина сохранил ясность мышления, у него отсутствовали нарушения зрения и речи, а самочувствие, кроме вышеуказанных проблем, было хорошим.

Медики предложили ирландцу операцию по удалению опухоли и очистке полости, однако он отказался, взвеси все «за» и «против». Его случай описан в медицинском издании BMJ Case Reports.