Врачи обеспокоены снижением доступности медпомощи

Программа оптимизации здравоохранения негативно влияет на качество и доступность медицины, свидетельствуют данные опроса фонда независимого мониторинга «Здоровье».

Согласно опросу, более половины врачей и медсестер утверждают, что из-за роста профессиональной нагрузки качество их работы ухудшилось.

В 2017 году в ходе оптимизации будет ликвидировано 15 поликлиник и больниц, 581 учреждение будет реорганизовано.

Более 65 процентов медиков считают, что оптимизация здравоохранения приведет к росту объема платных услуг в государственных медицинских организациях.

Эксперты утверждают, что главная задача оптимизации — переключить пациентов со стационарного сектора на амбулаторный, так как более 30 процентов случаев госпитализаций в настоящее время не обоснованы.

Вместе с тем, в Минздраве РФ не согласны с выводами фонда «Здоровье». Там утверждают, что результаты опросов фонда опровергаются самой реальностью, так как продолжительность жизни россиян последовательно увеличивается, а смертность сокращается.

Исследование было проведено в мае этого года при помощи мобильного приложения «Справочник врача». В опросе приняли участие 6,1 тысячи медработников из 85 субъектов РФ, пишет газета «Известия».

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