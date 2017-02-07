Врачи из госпиталя имени Вишневского получили сроки за взятки от «тяжелых» больных

Трое медиков из руководящего состава Центрального военного клинического госпиталя (ЦВКГ) имени Вишневского признаны виновными в получении взяток от пациентов и приговорены к значительным срокам заключения.

Московский окружной военный суд приговорил на сроки от 3,5 до девяти лет заключения замначальника госпиталя полковника медицинской службы Сергея Свистунова и заведующего 54-м отделением госпиталя Дмитрия Мокрицкого, передает ТАСС.

Три с половиной года колонии строгого режима получил также начальник премного отделения госпиталя Мелконян.

Врачи были задержаны в ноябре 2015 года. По данным следствия, госпиталю были выделены квоты на оказание бесплатной медицинской помощи тяжелобольным пациентам, но военные медики установили расценки на услуги (от 30 тыс. руб. до 350 тыс. руб.), а деньги пациентов забирали себе.

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