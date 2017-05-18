Врачей могут обязать фиксировать на видео проведение операций

Зампред фракции «Справедливая Россия» Олег Нилов предложил обязать врачей фиксировать на видео проведение операций.

Соответствующий законопроект будет рассмотрен на заседании думского комитета по охране здоровья 18 мая.

По словам депутата, число случаев неправомерных действий медиков при проведении операций с применением общей анестезии постоянно растет. В течение года обнаруживается около трех тысяч забытых в пациентах предметов.

Нилов также отметил, что пострадавшие пациенты практически лишены возможности доказать в судебном порядке, что была допущена халатность со стороны медперсонала.

Он подчеркнул, что правительство дало отрицательный отзыв на проект закона из-за того, что в бюджете на его реализацию нет денег, пишет «Парламентская газета».

Новости по теме
Теги:
Места: Россия
Организации: Дума
Следующая новость Улица у посольства России в США получит имя Бориса Немцова

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Читайте только самое важное!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте наиболее актуальные материалы
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО