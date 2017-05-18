Врачей могут обязать фиксировать на видео проведение операций

Зампред фракции «Справедливая Россия» Олег Нилов предложил обязать врачей фиксировать на видео проведение операций.

Соответствующий законопроект будет рассмотрен на заседании думского комитета по охране здоровья 18 мая.

По словам депутата, число случаев неправомерных действий медиков при проведении операций с применением общей анестезии постоянно растет. В течение года обнаруживается около трех тысяч забытых в пациентах предметов.

Нилов также отметил, что пострадавшие пациенты практически лишены возможности доказать в судебном порядке, что была допущена халатность со стороны медперсонала.

Он подчеркнул, что правительство дало отрицательный отзыв на проект закона из-за того, что в бюджете на его реализацию нет денег, пишет «Парламентская газета».