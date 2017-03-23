Врачам не удалось спасти убийцу Вороненкова

Убийца бывшего российского депутата от партии КПРФ Дениса Вороненкова скончался в киевской больнице от полученных ранений, сообщил главный врач Николай Демин.

По некоторым данным, предполагаемый убийца 1988 года рождения, он находился в розыске по делу о фиктивном предпринимательстве и легализации доходов, полученных преступным путем. Кроме того, он мог быть участником военной операции силовиков в Донбассе.

Генпрокурор Юрий Луценко назвал случившееся «политической расправой над оппонентом Кремля». По его словам, экс-депутата могли убить из-за показаний, которые он давал против бывшего президента Украины Виктора Януковича.

Президент Украины Петр Порошенко назвал убийство Вороненкова «актом государственного терроризма» со стороны России, причем обнаружил якобы имеющуюся связь между убийством Вороненкова и пожаром, произошедшим на складе боеприпасов под Харьковом.

Экс-депутат был застрелен 23 марта у центрального входа в отель «Премьер-палас», киллер попал в него четыре раза. Охранник бывшего депутата также получил ранения, но смог выстрелить в убийцу.

Денис Вороненков сбежал на Украину вместе с супругой оперной певицей Марией Максаковой в конце прошлого года, позже они приняли украинское гражданство. В России его обвиняли в организации рейдерского захвата здания в центре Москвы, он был объявлен в международный розыск, сообщает «РИА Новости».

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