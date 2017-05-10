Врачам разрешат принимать пациентов дистанционно
В правительственной комиссии по законопроектной деятельности одобрили проект документа о применении в здравоохранении информационно-телекоммуникационных технологий.
Согласно законопроекту, этом позволит обеспечить дистанционное взаимодействие медиков между собой, врача и пациента, а также позволит вести мониторинг состояния здоровья пациента удаленно.
Авторы документа полагают, что применение указанных технологий повысит качество оказания медицинской помощи и эффективность управления в сфере здравоохранения, сообщает «Парламентская газета».
Проект также предполагает возможность выдачи электронных рецептов и справок. Однако окончательный выбор в данном вопросе будет за пациентом.
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