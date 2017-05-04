Врачам Подмосковья вдвое поднимут зарплату

Министр здравоохранения Московской области Дмитрий Марков заявил о двукратном повышении зарплат медицинским работникам в регионе.

Он добавил, что в некоторых учреждениях повышение началось уже с 1 мая, отмечает RG.ru.

На данный момент зарплата старшего медицинского персонала выросла до 83 тысяч рублей, среднего - до 46 тысяч, младшего - до 43 тысяч рублей.

В сентябре этого года врачи станут получать 88,6 тысячи, медсестры - 55 тысяч, а нянечки - 47 тысяч рублей.