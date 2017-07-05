От врача до косметики: Россияне вынуждены экономить на всем

За 2016 год почти в три раза выросла доля россиян, которым приходиться сокращать свои расходы на услугах врачей, а также экономить на лекарствах.

Показатель 6% вырос до 16%.

Также в разы выросло число тех, кто экономит на мобильной связи (с 3% до 12%), транспорте (с 3% до 11%), занятиях спортом (с 4% до 10%) и таких бытовых услугах, как ремонт обуви, химчистка, стирка в прачечной и прочее (с 4% до 13%).

Одновременно россияне существенно сократили расходы на путешествия (год назад экономили на них 21%, сейчас 30%) и развлечения (20% и 30% соответственно).

Продолжает расти и доля тех, кто экономит на покупке одежды и обуви (с 31% до 33%), косметике (с 11% до 15%), а также алкоголе и сигаретах (с 15% до 21%).

Тем не менее, исследования холдинга «Ромир» показывает, что общее число тех, кто вообще вынужден экономить, за последний год сократилось с 89% до 82%.

Однако специалисты усматривают тенденцию к дальнейшему ухудшению качества жизни россиян, отмечает РБК.

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