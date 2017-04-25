Врач из Тюмени разочаровалась в программе «Земский доктор»

Тюменский врач Сабина Гербер переехала в село Большое Сорокино по программе «Земский доктор» и вынуждена жить в больнице, поскольку служебная квартира оказалась непригодной для проживания.

«Когда я трудоустраивалась, мне сказали, что всем врачам дали жилье. Потом мне показали это! Квартира в ужасном состоянии, там невозможно жить. Мне предложили снять квартиру или купить. Я отказалась, и меня поселили в больнице», - рассказала медработник URA.RU.

В администрации Сорокинского района агентству заявили, что вопрос о предоставлении жилья Гербер в муниципалитете еще не рассматривался. даже не решался. «Я не понимаю, почему она решила, что это жилье будет ее. И понятия не имею, кто ей показывал эту квартиру», - заявил замглавы района по ЖКХ Андрей Полеваев.

В пресс-службе департамента здравоохранения области отметили, что письмо о ремонте упомянутой квартиры уже направлено в администрацию района. Кроме того, добавили, что Гербер предлагали денежную компенсацию за аренду жилья.

Тем не менее. Доктор сообщила агентству, что разочаровалась в программе и намерена уволиться из сельской больницы.