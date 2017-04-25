Врач из Тюмени разочаровалась в программе «Земский доктор»

Тюменский врач Сабина Гербер переехала в село Большое Сорокино по программе «Земский доктор» и вынуждена жить в больнице, поскольку служебная квартира оказалась непригодной для проживания.

«Когда я трудоустраивалась, мне сказали, что всем врачам дали жилье. Потом мне показали это! Квартира в ужасном состоянии, там невозможно жить. Мне предложили снять квартиру или купить. Я отказалась, и меня поселили в больнице», - рассказала медработник URA.RU.

В администрации Сорокинского района агентству заявили, что вопрос о предоставлении жилья Гербер в муниципалитете еще не рассматривался. даже не решался. «Я не понимаю, почему она решила, что это жилье будет ее. И понятия не имею, кто ей показывал эту квартиру», - заявил замглавы района по ЖКХ Андрей Полеваев.

В пресс-службе департамента здравоохранения области отметили, что письмо о ремонте упомянутой квартиры уже направлено в администрацию района. Кроме того, добавили, что Гербер предлагали денежную компенсацию за аренду жилья.

Тем не менее. Доктор сообщила агентству, что разочаровалась в программе и намерена уволиться из сельской больницы.

Новости по теме
Теги:
Места: Россия
Следующая новость СМИ узнали о значительном сокращении финпомощи США Украине

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Расширяйте круг интересов!
Мы пишем об истории, обороне, науке и многом другом. Подписывайтесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО