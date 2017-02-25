Врач сборной Норвегии назвал основную болезнь спортсменов
Врач сборной Норвегии Петтер Ульберг сообщил, что большая часть его команды больны астмой.
По подсчетам доктора, «в команде где-то около от 50 до 70 процентов астматиков». При этом он добавил, что у всех болезнь протекает по-разному, ингаляторы использует лишь часть спортсменов.
Летом 2016 года норвежский лыжник Мартин Сундбю был дисквалифицирован на два месяца из-за превышения уровня сальбутамола. После этого инцидента Всемирное антидопинговое агентство приняло решение разрешить использовать данный препарат для лечения астмы, но только три дозы за пять часов до старта, сообщает «Lenta.ru».
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