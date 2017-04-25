Врач в Подмосковье за деньги отправлял здоровых людей в психиатрическую больницу
Ранее судимый психиатр за взятку в 20 тысяч рублей ставил здоровым людям диагнозы и отправлял их на принудительное лечение в психиатрические клиники Московской области, сообщила старшая помощница руководителя ГСУ СК РФ по Подмосковью Елена Фокина.
По ее словам, врач собирался отправить здоровую женщину в больницу, после того, как ему заплатила ее дочь.
Врача и женщину, желавшую незаконно отправить собственную мать в клинику для душевнобольных, ждет уголовная ответственность, сообщает «РЕН ТВ».
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