Впервые за 500 лет ученые вскрыли гроб Иисуса Христа

Ученые в Иерусалиме начали уникальное исследование мраморной плиты, накрывавшей гроб Иисуса Христа в Храме Гроба Господня. Чтобы изучить первоначальный вид гробницы, плиту впервые за 500 лет сняли с места погребения.

Исследования проводятся в рамках реставрационных работ в часовне над Гробом Господним. Все происходящее ученные записывают на видео, сообщает «Российская газета».

«Мраморная плита, накрывавшая гробницу, была отодвинута, и нас удивило то, насколько плотно было заполнено пространство под ней. Предстоит еще провести долгий научный анализ, но наконец-то мы сможем увидеть первоначальную поверхность камня, на который, по преданию, положили тело Христа», - рассказал археолог Фредрик Хиберт.

Если верить Библии, после распятия тело Христа положили в одну из пещер, высеченных в горе и предназначавшихся для погребения. А на третий день там же произошло воскресение.