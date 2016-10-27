Впервые за 500 лет ученые вскрыли гроб Иисуса Христа

Ученые в Иерусалиме начали уникальное исследование мраморной плиты, накрывавшей гроб Иисуса Христа в Храме Гроба Господня. Чтобы изучить первоначальный вид гробницы, плиту впервые за 500 лет сняли с места погребения.

Исследования проводятся в рамках реставрационных работ в часовне над Гробом Господним. Все происходящее ученные записывают на видео, сообщает «Российская газета».

«Мраморная плита, накрывавшая гробницу, была отодвинута, и нас удивило то, насколько плотно было заполнено пространство под ней. Предстоит еще провести долгий научный анализ, но наконец-то мы сможем увидеть первоначальную поверхность камня, на который, по преданию, положили тело Христа», - рассказал археолог Фредрик Хиберт.

Если верить Библии, после распятия тело Христа положили в одну из пещер, высеченных в горе и предназначавшихся для погребения. А на третий день там же произошло воскресение.

Новости по теме
Теги:
Следующая новость Париж возложил ответственность за обстрел школы в Идлибе на Россию

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Дискуссии без купюр.
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в обсуждениях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО