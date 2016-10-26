Впервые за последние три недели нефть Brent упала ниже 50 долларов
В ходе торгов в среду цена нефти Brent опустилась ниже 50 долларов за баррель. Сегодня утром на открытии биржи топливо торговалось за 50,2 доллара.
Цена опустилась ниже 50 долларов впервые с 3 октября, сообщает ТАСС. На снижение цен влияют новости об увеличении торговых топливных запасов США. Сегодня также ожидается публикация данных Минэнерго США.
Тем временем, курс доллара составляет 62,26 рубля, евро – 67,93 рубля.
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