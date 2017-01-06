Впервые за полвека Куба заключила экспортный контракт с США

Впервые за последние 50 лет Куба заключила с американской компанией контракт на поставку экспортного груза.

Цена контракта составляет 17 тысяч долларов. В соответствии с ним компания США получит 40 тонн кубинского угля, сообщает Reuters со ссылкой на главу государственной компании Cubaexport Изабеллу О’Рейлли. Первая поставка запланирована на 18 января – за два дня до инаугурации избранного президента США Дональда Трампа.

О’Рейлли выразила надежду на то, что экспортные поставки в США не ограничатся только углем. По ее словам, кубинская сторона готова поставлять кофе, мед и другие товары.