Впервые за полвека Куба заключила экспортный контракт с США
Впервые за последние 50 лет Куба заключила с американской компанией контракт на поставку экспортного груза.
Цена контракта составляет 17 тысяч долларов. В соответствии с ним компания США получит 40 тонн кубинского угля, сообщает Reuters со ссылкой на главу государственной компании Cubaexport Изабеллу О’Рейлли. Первая поставка запланирована на 18 января – за два дня до инаугурации избранного президента США Дональда Трампа.
О’Рейлли выразила надежду на то, что экспортные поставки в США не ограничатся только углем. По ее словам, кубинская сторона готова поставлять кофе, мед и другие товары.
Следующая новость В СКР уточнили версию гибели четырех человек в Красноярске
Не пропустите лучшие материалы!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии