Впервые за полвека Куба заключила экспортный контракт с США

Впервые за последние 50 лет Куба заключила с американской компанией контракт на поставку экспортного груза.

Цена контракта составляет 17 тысяч долларов. В соответствии с ним компания США получит 40 тонн кубинского угля, сообщает Reuters со ссылкой на главу государственной компании Cubaexport Изабеллу О’Рейлли. Первая поставка запланирована на 18 января – за два дня до инаугурации избранного президента США Дональда Трампа.

О’Рейлли выразила надежду на то, что экспортные поставки в США не ограничатся только углем. По ее словам, кубинская сторона готова поставлять кофе, мед и другие товары.

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