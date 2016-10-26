Впервые за 15 лет компания Apple заявила о падении выручки
Из-за снижения объемов продаж iPhone в компании Apple вынуждены констатировать падение годовой выручки. В четвертом квартале 2015 года было продано 48,04 миллиона iPhone, в этом году – только 45,51 миллиона экземпляров.
В прошлом году компания заявляла о выручке в 51,5 и прибыли в 11,12 миллиарда долларов. В текущем году прибыль составила 9,01, а выручка – 46,85 миллиарда долларов, сообщает ТАСС.
В последний раз в отчетах Apple говорилось о снижении годовой выручки в 2001 году. Последние восемь лет продажи iPhone росли каждый год. В связи с падением продаж цена акций Apple на бирже упала на 2,6 процента.
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