Впервые в истории европейскую полицию возглавила женщина
Евросовет назначил на должность главы Europol Катрин Де Боль из Бельгии.
В настоящий момент она является главным комиссаром федеральной бельгийсокй полиции. К новым обязанностям Де Боль приступит с 1 мая, когда истечет срок действия мандата ее предшественника – британца Роба Уэйнрайта.
Помимо Де Боль на данный пост претендовали представитель Чехии Олдржих Мартину и Вил Ван Гемерт из Нидерландов.
Срок полномочий исполнительного директора Europol составляет четыре года. Он может быть продлен только дин раз, передает РИА «Новости».
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