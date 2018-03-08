Впервые в истории европейскую полицию возглавила женщина

Евросовет назначил на должность главы Europol Катрин Де Боль из Бельгии.

В настоящий момент она является главным комиссаром федеральной бельгийсокй полиции. К новым обязанностям Де Боль приступит с 1 мая, когда истечет срок действия мандата ее предшественника – британца Роба Уэйнрайта.

Помимо Де Боль на данный пост претендовали представитель Чехии Олдржих Мартину и Вил Ван Гемерт из Нидерландов.

Срок полномочий исполнительного директора Europol составляет четыре года. Он может быть продлен только дин раз, передает РИА «Новости».