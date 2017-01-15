Впавшего в кому российского режиссера отправили из Таиланда в Москву

Российский кинорежиссер-документалист Федор Кудряшов, впавший в кому во время пребывания на отдыхе в Таиланде, эвакуировали самолетом в Москву.

Его сопровождают медики-реаниматоры и российского Центра медицины катастроф, рассказал РИА «Новости» заведующий консульским отделом посольства РФ в Бангкоке Владимир Соснов.

Состояние режиссера продолжает оставаться стабильно тяжелым.

Ранее сообщалось, что в декабре прошлого года Кудряшов во время отдыха в Паттайе попал под гидроцикл и получил серьезную черепно-мозговую травму.

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Места: Россия, Азия
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