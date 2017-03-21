Воззвание к лидерам западных стран подписали уже более 305 тысяч жителей ДНР

В ДНР продолжается сбор подписей под воззванием к лидерам США, России и Германии, в котором жители самопровозглашенной республики просят признать геноцидом против собственного народа политику, проводимую в Донбассе украинской властью.

- По состоянию на утро 21 марта совместное обращение председателей Народных Советов ДНР и ЛНР к мировым лидерам подписали 305543 жителя Донецкой Народной Республики, — сообщили Донецкому агентству новостей в пресс-службе НСР.

Ранее сообщалось, что 31 января председатели парламентов ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Владимир Дегтяренко обнародовали совместное обращение к президенту РФ Владимиру Путину, президенту США Дональду Трампу и канцлеру Германии Ангеле Меркель с просьбой повлиять на украинское руководство и остановить геноцид в регионе.