В возрасте 38 лет умерла старейшая в мире панда
В Гонконге умерла старейшая в мире большая панда, содержавшаяся в неволе. Животному по кличке Цзя Цзя было 38 лет.
Возраст панды по человеческим меркам составлял около ста лет В дикой природе большие панды живут в среднем 20 лет, в неволе - не более 25.
Состояние животного резко ухудшилось за последние несколько недель и сотрудники зоопарка были вынуждены принять решение усыпить панду.
Цзя Цзя жила в тематическом парке Гонконга Ocean Park с 1999 года. В июне прошлого года в парке торжественно отметили ее 37-й день рождения, сообщает «Интерфакс».
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