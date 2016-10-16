В возрасте 38 лет умерла старейшая в мире панда

В Гонконге умерла старейшая в мире большая панда, содержавшаяся в неволе. Животному по кличке Цзя Цзя было 38 лет.

Возраст панды по человеческим меркам составлял около ста лет В дикой природе большие панды живут в среднем 20 лет, в неволе - не более 25.

Состояние животного резко ухудшилось за последние несколько недель и сотрудники зоопарка были вынуждены принять решение усыпить панду.

Цзя Цзя жила в тематическом парке Гонконга Ocean Park с 1999 года. В июне прошлого года в парке торжественно отметили ее 37-й день рождения, сообщает «Интерфакс».