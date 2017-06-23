В возрасте 100 лет умер боевой летчик ВОВ Николай Жуган
Сегодня утром на 101-м году жизни скончался генерал-майор авиации, участник Великой Отечественной войны, Почетный гражданин Краснодара Николай Жуган.
В годы ВОВ командовал звеном 10-го гвардейского авиаполка 3-й гвардейской авиадивизии 3-го гвардейского авиакорпуса авиации дальнего действия СССР.
19 августа 1944 года награжден звездой Героя Советского Союза за образцовое выполнение боевых задач.
После войны командовал 53 и 45 тяжелыми бомбардировочными авиационными дивизиями.
До самой смерти Николай Жуган занимался патриотическими воспитанием молодежи, отмечает ТАСС.
Следующая новость Владимир Путин дал старт постройке «Турецкого потока»
80 000 подписчиков уже с нами!
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в дискуссиях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии