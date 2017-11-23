РФ возобновит производство судов на подводных крыльях
Россия вновь начнет производство пассажирских судов на подводных крыльях. Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Рогозин.
По его словам, соответствующее решение принят на Морской коллегии при правительстве. Реализацию проекта готов поддержать концерн «Калашников».
Предприятие возьмет под свое управление крымский судостроительный завод «Море», а также предоставит технологические решения, сообщает Nation News со ссылкой на запись Рогозина в Facebook.
Предполагается, что суда на подводных крыльях будут курсировать между портами Кубани и Крыма.
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