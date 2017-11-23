РФ возобновит производство судов на подводных крыльях

Россия вновь начнет производство пассажирских судов на подводных крыльях. Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Рогозин.

По его словам, соответствующее решение принят на Морской коллегии при правительстве. Реализацию проекта готов поддержать концерн «Калашников».

Предприятие возьмет под свое управление крымский судостроительный завод «Море», а также предоставит технологические решения, сообщает Nation News со ссылкой на запись Рогозина в Facebook.

Предполагается, что суда на подводных крыльях будут курсировать между портами Кубани и Крыма.