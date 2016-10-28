ФБР возобновило расследование дела об электронной переписке Хиллари Клинтон
Член Конгресса США Джейсон Чейффиц сообщил о том, что Федеральное бюро расследований вновь открыло дело об использовании личной электронной почты для ведения секретной переписки бывшим госсекретарем США Хиллари Клинтон.
«Директор ФБР только проинформировал меня: «ФБР узнало о существовании электронных писем, которые, похоже, относятся к расследованию». Дело открыто вновь», — цитирует РИА «Новости» запись, сделанную Чейффицем в твиттере.
Ранее ФБР уже проводило расследование по данному инциденту, но пришло к выводу, что Клинтон не нарушила закон, хотя и действовала «исключительно неосмотрительно».
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