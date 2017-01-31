ВСУ возобновили обстрелы Макеевки и повредили два дома и газопровод
Вооруженные силы Украины возобновили массированные обстрелы Макеевки в Донецкой области. Повреждены два жилых дома и газопровод.
- Украинские силовики обстреляли Макеевку, в поселке Свердлова, улица Тольятти, 17 поврежден газопровод. Два жилых дома повреждены в поселке Крупской по улицам Авроры и Авдеева, 234, — рассказали Донецкому агентству новостей в командовании ДНР.
В то же время украинские СМИ распространили информацию о том, что президенту Петру Порошенко доложили о введении «режима тишины» в районе Авдеевки.
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