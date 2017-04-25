РФ возобновила сотрудничество с США в сирийском небе
Россия возобновила действие меморандума с США, направленного на предотвращение инцидентов в небе Сирии.
Это было сделано по просьбе главы Госдепартамента США Рекса Тиллерсона, сообщают «Известия» со ссылкой на источники в МИД России.
По мнению экспертов, Штатам необходимо такое взаимодействие с Россией. При этом в Вашингтоне прекрасно осознают, что инициатива в данном вопросе находится у Москвы.
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