РФ возобновила сотрудничество с США в сирийском небе

Россия возобновила действие меморандума с США, направленного на предотвращение инцидентов в небе Сирии.

Это было сделано по просьбе главы Госдепартамента США Рекса Тиллерсона, сообщают «Известия» со ссылкой на источники в МИД России.

По мнению экспертов, Штатам необходимо такое взаимодействие с Россией. При этом в Вашингтоне прекрасно осознают, что инициатива в данном вопросе находится у Москвы.