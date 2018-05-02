ООН возмутило высказывание президента Палестины о евреях

Палестинский лидер Махмуд Аббас заявил, что вина за холокост лежит на самих евреях.

По его словам, причины преследования евреев следует искать в их социальном поведении. В частности, ненависть к ним и гонения могло спровоцировать занятие евреев ростовщичеством.

Специальный координатор ООН по ближневосточному мирному процессу Николай Младенов счел подобные заявления неприемлемыми, противоречащими интересам палестинского народа и не способствующими миру на Ближнем Востоке. Он призвал лидеров стран всегда и везде противостоять антисемитизму, «а не повторять теории заговора», сообщает ТАСС.