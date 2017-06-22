РПЦ возмутила идея заменить крест в парке Москвы на статую лося

Русскую православную церковь возмутило предложение демонтировать поклонный крест, расположенный в московском парке «Торфянка» в Лосиноостровском районе столицы, и установить на его месте памятник лосю.

По словам замглавы синодального Отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанга Кипшидзе, новость о том, что депутаты Лосиноостровского района поддержали идею демонтировать поклонный крест в «Торфянке», установленный на месте, где планировали построить храм, видится более чем странной.

«Изваяние лося может быть объединяющим символом, как заявляют депутаты, только для тех людей, которые придерживаются анимистического мировоззрения, а отнюдь не для жителей одного из районов Москвы, большинство в котором, несомненно, составляют православные граждане», - заявил Кипшидзе в беседе с «Интерфаксом».

20 июня совет районных депутатов одобрил предложение местного жителя демонтировать крест и установить там монумент лосю «как символу района, природы, объединяющему всех жителей района вне зависимости от религиозных убеждений». Депутаты единогласно проголосовали за это предложение и выступили с инициативой создания соответствующей рабочей группы.

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