Возможной причиной аварии в Югре назвали снегопад
В Ханты-Мансийском автономном округе заявили, что возможной причиной крупного ДТП могут быть сложные погодные условия. В результате аварии погибли 12 человек, из которых девять детей.
Сегодня в ХМАО сильный снег. Автобус на трассе Ханты-Мансийск-Тюмень занесло и развернуло. Участниками аварии стал автобус с детьми, грузовик и два легковых автомобиля. По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщает "Интерфакс".
– К настоящему моменту следователи склоняются к тому, что водитель автобуса не справился с управлением транспортным средством, что и послужило причиной аварии, – сообщили в управлении СКР по региону. В ДТП погибли 12 человек, еще 25 получили травмы. Губернатор округа объявила 5 декабря днем траура.
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