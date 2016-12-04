Возможной причиной аварии в Югре назвали снегопад

В Ханты-Мансийском автономном округе заявили, что возможной причиной крупного ДТП могут быть сложные погодные условия. В результате аварии погибли 12 человек, из которых девять детей.

Сегодня в ХМАО сильный снег. Автобус на трассе Ханты-Мансийск-Тюмень занесло и развернуло. Участниками аварии стал автобус с детьми, грузовик и два легковых автомобиля. По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщает "Интерфакс".

– К настоящему моменту следователи склоняются к тому, что водитель автобуса не справился с управлением транспортным средством, что и послужило причиной аварии, – сообщили в управлении СКР по региону. В ДТП погибли 12 человек, еще 25 получили травмы. Губернатор округа объявила 5 декабря днем траура.