РЖД возьмет на заметку дебоширов
Компания намерена составлять «черные списки» пассажиров-хулиганов.
По словам главы компании Олега Белозерова, соответствующие предложения уже в целом подготовлены и в настоящее время дорабатываются отдельные моменты.
Он пояснил, что дебоширы будут включаться в стоп-листы сроком на один год. По истечении данного рока такие пассажиры вновь смогут воспользоваться железнодорожным транспортом, сообщает портал «Санкт-Петербург.ру» со ссылкой на РИА «Новости».
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