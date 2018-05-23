РЖД возьмет на заметку дебоширов

Компания намерена составлять «черные списки» пассажиров-хулиганов.

По словам главы компании Олега Белозерова, соответствующие предложения уже в целом подготовлены и в настоящее время дорабатываются отдельные моменты.

Он пояснил, что дебоширы будут включаться в стоп-листы сроком на один год. По истечении данного рока такие пассажиры вновь смогут воспользоваться железнодорожным транспортом, сообщает портал «Санкт-Петербург.ру» со ссылкой на РИА «Новости».