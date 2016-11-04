Возле колонии в Сегеже задержаны выступающие в поддержку Дадина активисты

Восемь активистов из Санкт-Петербурга задержаны у стен карельской колонии, где содержится оппозиционер Ильдар Дадин.

Группа активистов, прибывшая в Сегежа, состояла из представителей молодежного «Яблока», «Весны» и «Наблюдателей Санкт-Петербурга». Они расположились у режимного объекта с плакатами. Руководство колонии заявило, что такие действия недопустимы. Восемь из 12 членов группы были задержаны, в их отношении составлены протоколы о нарушениях, сообщает "Коммерсантъ".

Ильдан Дадин – первый в России осужденный по статье о нарушении порядка проведения митингов. Накануне он заявил, что в колонии к нему применяют пытки. Активиста исследовала группа независимых врачей, которая не нашла на его теле повреждений. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова навестила Дадина, после чего рекомендовала перевести его в другую колонию.