Возле жилого дома в Сочи сошел оползень
Вечером 31 октября в Сочи на улице Макаренко произошел оползень, который вынудил местных жителей покинуть дома.
Инцидент произошел в непосредственной близости от семиэтажного дома. В результате происшествия никто не пострадал. В целях соблюдения мер безопасности для граждан подготовили пансионат "Нева", сообщает ГТРК Кубань. Однако эвакуация жителей из квартир не понадобилась. В ликвидации последствий схода оползня было задействовано 59 человек и 15 единиц техники.
– Сход земли, объёмом около 100 метров кубических, подошёл к зданию на расстояние около 10 метров, – рассказали в ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
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