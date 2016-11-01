Возле жилого дома в Сочи сошел оползень

Вечером 31 октября в Сочи на улице Макаренко произошел оползень, который вынудил местных жителей покинуть дома.

Инцидент произошел в непосредственной близости от семиэтажного дома. В результате происшествия никто не пострадал. В целях соблюдения мер безопасности для граждан подготовили пансионат "Нева", сообщает ГТРК Кубань. Однако эвакуация жителей из квартир не понадобилась. В ликвидации последствий схода оползня было задействовано 59 человек и 15 единиц техники.

– Сход земли, объёмом около 100 метров кубических, подошёл к зданию на расстояние около 10 метров, – рассказали в ГУ МЧС по Краснодарскому краю.