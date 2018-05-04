Возле аэропорта «Внуково» построят станцию метро

Возле московского аэропорта «Внуково» может открыться новая станция метро, говорится в сообщении Стройкомплекса столицы.

По словам заместителя мэра Москвы по строительству Марата Хуснуллина, в настоящее время для строительства станции метро рассматривается площадка, расположенная на расстоянии 600 — 800 метров от входа в аэропорт.

Проект продления Калининско-Солнцевской линии до Внукова будет принят в следующем году.

Согласно существующему плану, участок, на котором построят две станции метро, пройдет от Рассказовки вдоль Боровского шоссе и выйдет к аэропорту неподалеку от улицы Центральная, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».