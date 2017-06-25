При возгорании бензовоза в Пакистане погибли 148 человек
В Пакистане в результате возгорания опрокинувшегося бензовоза погибли 148 человек.
Как сообщает РИА Новости, пожар случился утром воскресенья в провинции Пенджаб. Местные жители поспешили собрать горючее, которое вылилось на трассу. Однако некоторые курили сигареты, что и могло спровоцировать возгорание. В результате пожара пострадали десятки машин, в том числе 75 мотоциклов.
Представитель спасательной службы Мохаммад Багар (Mohammad Baqar) заявил, что личности погибших будут установлены после проведения ДНК-экспертиз.
Накануне в Солнечногорском районе Подмосковья в результате столкновения бензовоза с легковым автомобилем произошло возгорание. В результате аварии три человека погибли.
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