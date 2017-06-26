Воздушные баталии стартовали на Урале

В Пермском крае в городе Кунгур 25 июня прошла церемония открытия фестиваля воздухоплавателей «Небесная ярмарка-2017».

Сегодня утром погода позволила аэронавтам подняться в небо и начать воздушные баталии, старт 25 июня был перенесен из-за дождя и сильного ветра.

Воздушные баталии представляют собой соревнование двух команд, наподобие военных сражений, где за каждой стороной стоит свой военачальник. Здесь эту роль выполняют адмиралы.

Традиционно все пилоты делятся на две армии: Синюю (стихия воздуха) и Красную (стихия огня).

Каждая армия имеет в своем распоряжении по три рода войск: воздушный флот — собственно тепловые аэростаты, поддержку сверхлёгкой авиации, плюс в каждом вылете по одному парашютисту.

Армии будут выполнять всевозможные особые задания, которые заставят пилотов проявить недюжинные мастерство и сноровку.

В рамках фестиваля «Небесная ярмарка» также пройдет III Первенство России по воздухоплавательному спорту среди молодёжи, XIV Открытый кубок Пермского края и соревнования сверхлегкой авиации.

В издании «Русская Планета», которое является официальным информационным спонсором фестиваля «Небесная ярмарка-2017», можно приобрести памятную рамку с фрагментом аэростата Федора Конюхова. Именно на нем прославленный путешественник установил тройной мировой рекорд.

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Места: Россия
События: спорт, общество
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