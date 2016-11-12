На воздушной базе НАТО в Афганистане прогремел взрыв

Не менее трех человек погибли в результате взрыва, прогремевшего на авиабазе НАТО в Баграме, расположенной к северу от столицы Афганистана.

По словам окружного губернатора, еще 13 человек получили ранения различной степени тяжести.

Он также уточнил, что инцидент произошел рано утром возле столовой.

На данный момент причина взрыва устанавливается, на место происшествия выехали медики, сообщает «Интерфакс».