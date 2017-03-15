Возбуждено первое уголовное дело о премиях главы «Почты России»

Следственный комитет России возбудил первое уголовное дело о незаконно начисленных премиях руководству «Почты России».

По данным газеты «Коммерсант», после получения материалов прокурорских проверок было возбуждено дело в отношении директора департамента организационного развития Минкомсвязи Ирины Лаптевой, которую подозревают в превышении должностных полномочий в пользу генерального директора «Почты России» Дмитрия Страшнова.

Следствие считает, что Лаптева распорядилась начислить руководителю Почты России в 2014-15 годах заработную плату в размере 46 миллионов рублей и премию по итогам 2014 года, составившую 82 миллиона рублей. Общая сумма ущерба составила 128 миллионов рублей, уточняет агентство Ura.ru.