Возбуждено первое уголовное дело о премиях главы «Почты России»
Следственный комитет России возбудил первое уголовное дело о незаконно начисленных премиях руководству «Почты России».
По данным газеты «Коммерсант», после получения материалов прокурорских проверок было возбуждено дело в отношении директора департамента организационного развития Минкомсвязи Ирины Лаптевой, которую подозревают в превышении должностных полномочий в пользу генерального директора «Почты России» Дмитрия Страшнова.
Следствие считает, что Лаптева распорядилась начислить руководителю Почты России в 2014-15 годах заработную плату в размере 46 миллионов рублей и премию по итогам 2014 года, составившую 82 миллиона рублей. Общая сумма ущерба составила 128 миллионов рублей, уточняет агентство Ura.ru.
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