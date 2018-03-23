Возбуждено дело по факту избиения школьника под Владимиром

Следственный комитет возбудил уголовное дело в связи с жестоким избиением подростка в городе Покрове Владимирской области.

Инцидент произошел 20 марта. Известно о нем стало благодаря размещенной в интернете видеозаписи.

Пострадавшим является 13-летний школьник с ограниченными возможностями здоровья, который обучается по индивидуальной программе. Избивали его несколько подростков в возрасте от 13 до 18 лет.

Школьник попал в больницу с сотрясением мозга, черепно-мозговой травмой, несколькими переломами и множественными ушибами. В полицию о произошедшем сообщила его бабушка.

Дело возбуждено по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». В настоящее время следователи устанавливают роль каждого участника избиений, сообщает «Интерфакс».