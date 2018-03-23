Возбуждено дело по факту избиения школьника под Владимиром

Следственный комитет возбудил уголовное дело в связи с жестоким избиением подростка в городе Покрове Владимирской области.

Инцидент произошел 20 марта. Известно о нем стало благодаря размещенной в интернете видеозаписи.

Пострадавшим является 13-летний школьник с ограниченными возможностями здоровья, который обучается по индивидуальной программе. Избивали его несколько подростков в возрасте от 13 до 18 лет.

Школьник попал в больницу с сотрясением мозга, черепно-мозговой травмой, несколькими переломами и множественными ушибами. В полицию о произошедшем сообщила его бабушка.

Дело возбуждено по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». В настоящее время следователи устанавливают роль каждого участника избиений, сообщает «Интерфакс».

Новости по теме
Теги:
Места: Россия
События: происшествия
Организации: СКР
Следующая новость Киев объявил о переходе к экспорту газа

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
История, политика и наука с её дронами-убийцами
Читайте ежедневные материалы на гуманитарные темы. Подпишитесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО