На возбуждение дел по фактам гибели детей в ДТП отведены сутки
Дела по фактам ДТП с несовершеннолетними жертвами должны возбуждаться в течение суток. Соответствующее распоряжение отдано главой МВД России Владимиром Колокольцевым.
Министр в интервью телеканалу «Россия 24» отметил, что нововведение будет доведено до всех руководителей следственных подразделений системы МВД. «Такой случай должен находиться на контроле руководителя любого уровня, включая министра внутренних дел», - добавил Колокольцев.
В настоящее время глава ведомства лично контролирует ход дела о гибели шестилетнего мальчика в Балашихе. Министр подтвердил, что дополнительная экспертиза выявила наличие алкоголя в крови ребенка.
Следующая новость В Москве у иностранца конфисковали более 40 тысяч «серых» sim-карт
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях. Только экспертный взгляд на события
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии