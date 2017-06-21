На возбуждение дел по фактам гибели детей в ДТП отведены сутки

Дела по фактам ДТП с несовершеннолетними жертвами должны возбуждаться в течение суток. Соответствующее распоряжение отдано главой МВД России Владимиром Колокольцевым.

Министр в интервью телеканалу «Россия 24» отметил, что нововведение будет доведено до всех руководителей следственных подразделений системы МВД. «Такой случай должен находиться на контроле руководителя любого уровня, включая министра внутренних дел», - добавил Колокольцев.

В настоящее время глава ведомства лично контролирует ход дела о гибели шестилетнего мальчика в Балашихе. Министр подтвердил, что дополнительная экспертиза выявила наличие алкоголя в крови ребенка.