Возбудители холеры распространяются из Азии

Штаммы холеры, вызвавшие последние по времени эпидемии в разных странах мира, пришли из Азии. К такому выводу пришла Международная группа генетиков и эпидемиологов, под руководством Николаса Томсона.

Чтобы установить происхождение вируса, Томсон проанализировал геномы 714 штаммов холерных вибрионов из Америки, Азии, Африки и Европы.

Результаты тестов показали, что штаммы, вызвавшие эпидемии последних лет, пришли из Юго-Восточной Азии.

Главный эксперт по холере штаб-квартиры Всемирной организации здравоохранения в Женеве Доминик Легро назвал эту новость «музыкой для ушей», так как открытие позволит снизить количество смертей от холеры во всем мире на 90 процентов к 2030 году.

Холера- острозаразное желудочно-кишечное заболевание, сопровождающееся рвотой, поносом, общим нарушением деятельности организма.