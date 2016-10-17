ФАС возбудило дело против МТС

Московское УФАС возбудило дело в отношении МТС за распространение рекламы тарифа «Smart Безлимитище». В ФАС поступило заявление с просьбой провести испытание данного тарифного плана.

Оператор подозревается в нарушении закона «О рекламе», сообщает ТАСС. На телеканалах и рекламных конструкциях МТС распространяет рекламу «Smart Безлимитища», в которой говорится, что стоимость услуг по всей России составляет 12,9 рублей в сутки.

Однако сообщение, что такой тариф действует только при условии подключения в ограниченный период времени и только в первый месяц после подключения, отсутствует.

ФАС планирует рассмотреть дело 27 октября.