ФАС возбудила дело против «Мегафона»

ФАС России обвинила «Мегафон» в незаконном повышении тарифов в роуминге, сообщается в пресс-релизе ведомства.

Как отмечается в материале, «Мегафон» с 12 декабря 2016 года повысил базовые тарифы на услуги связи в международном роуминге по 38 направлениям.

22 ноября 2016 года «Мегафон» предупредил абонентов о повышении на звонки, SMS, и интернет без применения опций, отмечает служба.

По данным ФАС, повышение тарифов по разным направлениям составило от 20 до 2 200 процентов от ранее установленных тарифов.

Другие операторы связи тарифы на услуги связи в роуминге не повышали, сообщает ТАСС.