ФАС возбудила дело против «Мегафона»
ФАС России обвинила «Мегафон» в незаконном повышении тарифов в роуминге, сообщается в пресс-релизе ведомства.
Как отмечается в материале, «Мегафон» с 12 декабря 2016 года повысил базовые тарифы на услуги связи в международном роуминге по 38 направлениям.
22 ноября 2016 года «Мегафон» предупредил абонентов о повышении на звонки, SMS, и интернет без применения опций, отмечает служба.
По данным ФАС, повышение тарифов по разным направлениям составило от 20 до 2 200 процентов от ранее установленных тарифов.
Другие операторы связи тарифы на услуги связи в роуминге не повышали, сообщает ТАСС.
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