ФАС возбудила дело против губернатора Самарской области и сотрудников «Газпрома»
ФАС возбудила дело против самарского губернатора Николая Меркушкина, сотрудников «Газпрома», а также министерства энергетики и ЖКХ Самарской области по подозрению в нарушениях законодательства на рынке транспортировки газа, сообщается на сайте антимонопольного ведомства.
Как уточняется в материале, представители ООО «Средневолжская газовая компания» пожаловались в ФАС на нарушения антимонопольного законодательства со стороны подозреваемых.
После проверки выяснилось, что в 2010 году чиновники и сотрудники «Газпрома» заключили соглашение, направленное на перевод крупных потребителей газа от ООО «Средневолжская газовая компания» к газораспределительным сетям «Газпром межрегионгаз».
Кроме того, в 2011 году Меркушкин утвердил корректировку схемы газоснабжения и газификации, которые охватывали только сети «Газпрома», что могло привести к уходу «Средневолжской газовой компании» с рынка.
Рассмотрение дела начнется 3 февраля, сообщает «РИА Новости».
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