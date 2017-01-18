ФАС возбудила дело против губернатора Самарской области и сотрудников «Газпрома»

ФАС возбудила дело против самарского губернатора Николая Меркушкина, сотрудников «Газпрома», а также министерства энергетики и ЖКХ Самарской области по подозрению в нарушениях законодательства на рынке транспортировки газа, сообщается на сайте антимонопольного ведомства.

Как уточняется в материале, представители ООО «Средневолжская газовая компания» пожаловались в ФАС на нарушения антимонопольного законодательства со стороны подозреваемых.

После проверки выяснилось, что в 2010 году чиновники и сотрудники «Газпрома» заключили соглашение, направленное на перевод крупных потребителей газа от ООО «Средневолжская газовая компания» к газораспределительным сетям «Газпром межрегионгаз».

Кроме того, в 2011 году Меркушкин утвердил корректировку схемы газоснабжения и газификации, которые охватывали только сети «Газпрома», что могло привести к уходу «Средневолжской газовой компании» с рынка.

Рассмотрение дела начнется 3 февраля, сообщает «РИА Новости».

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