ФАС возбудила дело против Microsoft за злоупотребление доминирующим положением

Откликаясь на жалобу «Лаборатории Касперского», Федеральная антимонопольная служба РФ возбудила дело в отношении компании Microsoft по признакам нарушения, связанного со злоупотреблением доминирующим положением на рынке.

«Лаборатория Касперского» обратила внимание ФАС на то, что компания Microsoft сократила время адаптации к антивирусному программному обеспечению с двух месяцев до шести дней. В результате этого производители оборудования не имеют достаточной возможности адаптироваться к антивирусному ПО «Лаборатории Касперского», и она проигрывает в конкурентной борьбе.

- Из-за того, что компания Microsoft сама является разработчиком антивирусного программного обеспечения Windows Defender, которое автоматически включается, если стороннее ПО не успело адаптироваться с Windows 10, такие действия ведут к необоснованным преимуществам для Microsoft на рынке программного обеспечения. Наша задача – обеспечить равные условия для всех участников этого рынка, - цитирует заместителя руководителя ФАС России Анатолия Голомолзина «Интерфакс».

Новости по теме
Теги:
Места: Россия
Следующая новость Исполнявшая приседания на фоне гробов иркутский депутат извинилась перед страной

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Читайте только самое важное!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте наиболее актуальные материалы
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО