ФАС возбудила дело против Microsoft за злоупотребление доминирующим положением

Откликаясь на жалобу «Лаборатории Касперского», Федеральная антимонопольная служба РФ возбудила дело в отношении компании Microsoft по признакам нарушения, связанного со злоупотреблением доминирующим положением на рынке.

«Лаборатория Касперского» обратила внимание ФАС на то, что компания Microsoft сократила время адаптации к антивирусному программному обеспечению с двух месяцев до шести дней. В результате этого производители оборудования не имеют достаточной возможности адаптироваться к антивирусному ПО «Лаборатории Касперского», и она проигрывает в конкурентной борьбе.

- Из-за того, что компания Microsoft сама является разработчиком антивирусного программного обеспечения Windows Defender, которое автоматически включается, если стороннее ПО не успело адаптироваться с Windows 10, такие действия ведут к необоснованным преимуществам для Microsoft на рынке программного обеспечения. Наша задача – обеспечить равные условия для всех участников этого рынка, - цитирует заместителя руководителя ФАС России Анатолия Голомолзина «Интерфакс».