СКР возбудил уголовное дело в связи с инцидентом с томскими школьниками

По факту происшествия в населенном пункте под Томском, где ученики местной школы заблудились в лесу, возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что 10 учеников четвертого класса заблудились в лесу во время урока физкультуры и провели там несколько часов, пытаясь найти дорогу. Поскольку температура воздуха составляла от 11 до 15 градусов мороза дети получили переохлаждение и легкие обморожения.

Дело возбуждено по ч.1 ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу СУ СКР по региону.

Директора школы ожидает увольнение. Что касается учителя физкультуры то в отношении него будет принято решение по итогам проводимой служебной проверки.