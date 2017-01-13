СКР возбудил уголовное дело в связи с инцидентом с томскими школьниками
По факту происшествия в населенном пункте под Томском, где ученики местной школы заблудились в лесу, возбуждено уголовное дело.
Ранее сообщалось, что 10 учеников четвертого класса заблудились в лесу во время урока физкультуры и провели там несколько часов, пытаясь найти дорогу. Поскольку температура воздуха составляла от 11 до 15 градусов мороза дети получили переохлаждение и легкие обморожения.
Дело возбуждено по ч.1 ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу СУ СКР по региону.
Директора школы ожидает увольнение. Что касается учителя физкультуры то в отношении него будет принято решение по итогам проводимой служебной проверки.
Следующая новость В Хургаде начало работать генконсульство РФ
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях. Только экспертный взгляд на события
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии