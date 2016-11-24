СКР возбудил уголовное дело по факту гибели краснокнижных птиц

СКР по Московской области возбудил уголовное дело в связи с массовой гибелью хищных птиц вида балобан, занесенных в Красную книгу.

По данным следствия, в августе 29 птиц были переданы в Центр передержки диких животных Департамента природопользования по Москве, который находится в Дмитровском районе. Из них 12 особей погибли.

Предполагается, что причиной инцидента стало ненадлежащее исполнение руководством центра своих обязанностей. Кроме того, следствие усматривает в случившемся вину Департамента природопользования Москвы, должны образом не проконтролировавшего работу центра, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».