СКР возбудил уголовное дело по факту гибели краснокнижных птиц
СКР по Московской области возбудил уголовное дело в связи с массовой гибелью хищных птиц вида балобан, занесенных в Красную книгу.
По данным следствия, в августе 29 птиц были переданы в Центр передержки диких животных Департамента природопользования по Москве, который находится в Дмитровском районе. Из них 12 особей погибли.
Предполагается, что причиной инцидента стало ненадлежащее исполнение руководством центра своих обязанностей. Кроме того, следствие усматривает в случившемся вину Департамента природопользования Москвы, должны образом не проконтролировавшего работу центра, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».
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