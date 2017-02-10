СКР возбудил дело в связи с гибелью трех человек под Тулой
Следственные органы СКР по Тульской области возбудили уголовное дело факту гибели трех человек в результате обрушения сельхозпостройки.
Дело возбуждено по ч. 3 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц), рассказала «Интерфаксу» представитель регионального СКР Татьяна Грызлова.
Следователи осматривают место происшествия, проводят действия. Направленные на установление всех обстоятельств случившегося.
Согласно предварительной версии, к трагедии могло привести скопление снега на крыше постройки, что и привело к ее обрушению.
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