СКР возбудил дело против связанных с «Правым сектором» россиян
Следственный комитет России возбудил уголовные дела в отношении пятерых граждан РФ, связанных с запрещенной украинской организацией «Правый сектор».
Представитель ведомства Светлана Петренко рассказала «Интерфаксу», что подозреваемые в разное время переехали на Украину, где и вступили в ряды экстремистской организации. Двое из них участвовали в карательных операциях на Донбассе, а остальные занимались пропагандой в интернете и принимали участие в митингах и шествиях.
Где находятся подозреваемые в настоящее время, собеседница агентства не уточнила.
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