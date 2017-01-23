СКР возбудил дело против связанных с «Правым сектором» россиян

Следственный комитет России возбудил уголовные дела в отношении пятерых граждан РФ, связанных с запрещенной украинской организацией «Правый сектор».

Представитель ведомства Светлана Петренко рассказала «Интерфаксу», что подозреваемые в разное время переехали на Украину, где и вступили в ряды экстремистской организации. Двое из них участвовали в карательных операциях на Донбассе, а остальные занимались пропагандой в интернете и принимали участие в митингах и шествиях.

Где находятся подозреваемые в настоящее время, собеседница агентства не уточнила.

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