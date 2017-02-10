СК возбудил дело на кубанского вице-губернатора Юрия Гриценко

Следственный комитет возбудил уголовное дело о превышении должностных полномочий в отношении вице-губернатора Краснодарского Края Юрия Гриценко.

По данным главного редактора «Советской Кубани» Вячеслава Потапова, в отношении вице-губернатора Гриценко возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 286. «Превышение должностных полномочий».

Ранее в администрации Краснодарского края прошли обыски. Под подозрением оказался вице-губернатор Юрий Гриценко, которого допросили в связи с хищением 200 миллионов рублей из бюджета региона, напоминает «Федерал пресс».