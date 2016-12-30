СКР возбудил дело по факту нападения на сотрудников Росгвардии

Следственные органы ГСУ СКР по Москве возбудили уголовное дело по факту нападения на сотрудников Росгвардии в Новой Москве, закончившегося гибелью одного из них.

Инцидент произошел в 29 декабря на территории ТиНАО. Наряд росгвардейев выехал на вызов о массовой драке. При проверке документов силовики подверглись обстрелу группой лиц. В результате один из них погиб, второй был ранен. Нападавшие также забрали оружие росгвардейцев.

В настоящий момент задержано восемь человек, причастных к нападению, сообщает «Инерфакс» со ссылкой на официального представителя МВД Ирину Волк. Похищенное оружие у них изъято.

СКР возбудил дело по ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов). Следователи работают над установлением всех обстоятельств произошедшего, сообщается на сайте ведомства.

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Места: Москва
Организации: СКР
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