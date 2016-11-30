Войска Сирии установили контроль над кварталом Шейх-Саид на юго-востоке Алеппо

Сирийские правительственные войска продолжают успешное наступление и уже полностью установили контроль над кварталом Шейх-Саид на юго-востоке Алеппо.

Боевики несут большие потери и в панике отступают, - сообщает ТАСС со ссылкой на агентство SANA.

Ранее, в понедельник правительственные войска выбили экстремистов из района Сулейман-эль-Халяби и вернули под контроль находящуюся там водонапорную станцию, а также ликвидировали последние очаги вооруженного сопротивления, остававшиеся в квартале Масакин-эль-Бухус на северо-востоке города.

Западная часть Алеппо, второго по величине города Сирии, находится под контролем правительственных сил. Восточную удерживают различные вооруженные группировки, в том числе «Джебхат ан-Нусра» (запрещенная в РФ организация).

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